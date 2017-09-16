Turgutluspor 3 - Anagold 24Erzincanspor 0
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TURGUTLUSPOR 3 - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 0

Turgutluspor 3 - Anagold 24Erzincanspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 3. haftasında Turgutluspor ile Anagold 24Erzincanspor Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Turgutluspor 3-0 kazandı.

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Turgutluspor 3 - Anagold 24Erzincanspor 0

TFF 3.Lig 2.Grup 3. haftasında Turgutluspor ile Anagold 24Erzincanspor Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Turgutluspor 3-0 kazandı.

Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Efşan Geçgin, Mehmet Berber (75' Oğuzhan Kanmaz), Muhammed Can, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe (86' Fatih Somuncu), Emre Avcı, Kadir Torbacı, Yaşar Yılmaz (64' Abdullah Berkay Velivar), Aziz Ceylan

Teknik Direktör: Özgün Kaya

Anagold 24Erzincanspor: Bilal Atmaca, Müslüm Aydoğan, Hakan Duran, Gökhan Payal (62' Serhat Keskinsoy), Fatih Baydemir (46' Mükail Baydır), Gökhan Çakır, Erdi Kasapoğlu, Emre Balkı, Erman Kılıç, Gökhan Demir, Cebrail Serçek

Teknik Direktör: Mehmet Kaya

Hakem: Mehmet Güngör, Rahman Kalyoncu, Burak Celep, Volkan Kırbaş

Goller: DK 13: Ferdi Başoda (Turgutluspor), DK 31: Ferdi Başoda (Turgutluspor), DK 56: Ferdi Başoda (Turgutluspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Emre Avcı (Turgutluspor), DK 60: Gökhan Demir (Anagold 24Erzincanspor), DK 60: Ferdi Başoda (Turgutluspor)

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