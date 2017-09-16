TURGUTLUSPOR 3 - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 0

Turgutluspor 3 - Anagold 24Erzincanspor 0
TFF 3.Lig 2.Grup 3. haftasında Turgutluspor ile Anagold 24Erzincanspor Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Turgutluspor 3-0 kazandı.
Turgutluspor: Ömer Faruk Karaman, Mustafa Özgen, Efşan Geçgin, Mehmet Berber (75' Oğuzhan Kanmaz), Muhammed Can, Ferdi Başoda, Ramazan Altıntepe (86' Fatih Somuncu), Emre Avcı, Kadir Torbacı, Yaşar Yılmaz (64' Abdullah Berkay Velivar), Aziz Ceylan
Teknik Direktör: Özgün Kaya
Haberleri İstatistikleri
Anagold 24Erzincanspor: Bilal Atmaca, Müslüm Aydoğan, Hakan Duran, Gökhan Payal (62' Serhat Keskinsoy), Fatih Baydemir (46' Mükail Baydır), Gökhan Çakır, Erdi Kasapoğlu, Emre Balkı, Erman Kılıç, Gökhan Demir, Cebrail Serçek
Teknik Direktör: Mehmet Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mehmet Güngör, Rahman Kalyoncu, Burak Celep, Volkan Kırbaş
Goller: DK 13: Ferdi Başoda (Turgutluspor), DK 31: Ferdi Başoda (Turgutluspor), DK 56: Ferdi Başoda (Turgutluspor)
Sarı Kartlar: DK 45: Emre Avcı (Turgutluspor), DK 60: Gökhan Demir (Anagold 24Erzincanspor), DK 60: Ferdi Başoda (Turgutluspor)
Fikstürü - Puan Durumu