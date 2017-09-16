SİLİVRİSPOR 0 - BUGSAŞ SPOR 2

Silivrispor 0 - Bugsaş Spor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 3. haftasında Silivrispor ile Bugsaş Spor Silivri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bugsaş Spor 2-0 kazandı.
Silivrispor: Onur Bulut, İbrahim Kaş (84' Yunus Yaşar), Doğan Ateş, Süleyman Özdamar, Oğulcan Enes Demiroğlu, Serdar Eylik (74' İsmail Düzgün), Barış Bakır, Kazım Dülger, Oğuz Yavuz, Serkan Çalık (74' Emir Gökçe), İbrahim Alan
Teknik Direktör: Mustafa Serin
Haberleri İstatistikleri
Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Rıza Efendioğlu, Cenk Kaplan, Cebrail Karayel, Yavuzhan Keleşoğlu, Kerem Şeras (83' Mahmut Boz), Erkan Taşkıran (88' İskender Alın), Ömer Bozan, Samet Yalçın, Sinan Kurt, Yıldıray Koçal (83' Mustafa Çeçenoğlu)
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sinan Dereci, Sedat Yavanoğlu, Cemil Tunç, Metehan Alpat
Goller: DK 54: Cenk Kaplan (Bugsaş Spor), DK 86: Erkan Taşkıran (Bugsaş Spor)
Sarı Kartlar: DK 64: İbrahim Alan (Silivrispor), DK 84: İbrahim Kaş (Silivrispor), DK 88: Oğuz Çalışkan (Bugsaş Spor), DK 90: Cebrail Karayel (Bugsaş Spor)
Fikstürü - Puan Durumu