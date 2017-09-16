Silivrispor 0 - Bugsaş Spor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

SİLİVRİSPOR 0 - BUGSAŞ SPOR 2

Silivrispor 0 - Bugsaş Spor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 3. haftasında Silivrispor ile Bugsaş Spor Silivri Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bugsaş Spor 2-0 kazandı.

342 Okunma

Silivrispor 0 - Bugsaş Spor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 3. haftasında Silivrispor ile Bugsaş Spor Silivri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bugsaş Spor 2-0 kazandı.

Silivrispor: Onur Bulut, İbrahim Kaş (84' Yunus Yaşar), Doğan Ateş, Süleyman Özdamar, Oğulcan Enes Demiroğlu, Serdar Eylik (74' İsmail Düzgün), Barış Bakır, Kazım Dülger, Oğuz Yavuz, Serkan Çalık (74' Emir Gökçe), İbrahim Alan

Teknik Direktör: Mustafa Serin

Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Rıza Efendioğlu, Cenk Kaplan, Cebrail Karayel, Yavuzhan Keleşoğlu, Kerem Şeras (83' Mahmut Boz), Erkan Taşkıran (88' İskender Alın), Ömer Bozan, Samet Yalçın, Sinan Kurt, Yıldıray Koçal (83' Mustafa Çeçenoğlu)

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Hakem: Sinan Dereci, Sedat Yavanoğlu, Cemil Tunç, Metehan Alpat

Goller: DK 54: Cenk Kaplan (Bugsaş Spor), DK 86: Erkan Taşkıran (Bugsaş Spor)

Sarı Kartlar: DK 64: İbrahim Alan (Silivrispor), DK 84: İbrahim Kaş (Silivrispor), DK 88: Oğuz Çalışkan (Bugsaş Spor), DK 90: Cebrail Karayel (Bugsaş Spor)

﻿

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"
Futbolda haftanın programı
1
Kupada 3. tur programı belli oldu
İşte 2. ve 3. Lig'de toplu sonuçlar
Karşıyaka 2 - Silivrispor 1
Bugsaş ile Sakaryaspor yenişemedi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿