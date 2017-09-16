Sakaryaspor 2 - Hacettepe Spor 1
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SAKARYASPOR 2 - HACETTEPE SPOR 1

Sakaryaspor 2 - Hacettepe Spor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 3. haftasında Sakaryaspor ile Hacettepe Spor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sakaryaspor 2-1 kazandı.

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Sakaryaspor 2 - Hacettepe Spor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 3. haftasında Sakaryaspor ile Hacettepe Spor Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 2-1 kazandı.

Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı, Ramazan Sal, Murat Akın (87' Serdar Ümit Deniz), Burak Bekaroğlu, Yasir Subaşı, Fatih Özçelik, Tufan Kelleci, Ferhat Yazgan, Coşkun Yılmaz, Beykan Şimşek, Ramazan Çevik (82' Cem Ekinci)

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Hacettepe Spor: Yasin Davuş, Aytaç Öden, Orhan Evci, Alaaddin Okumuş, Fethi Özer, Mahmut Bilir, Kadir Arı, Burak Çolak (46' Berat Ayberk Özdemir), Soner Dikmen, Hüseyin Çolak, Noyan Öz (56' Mehmet Tuğrul Başkan)

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Hakem: Adem Sarıtaş, Mehmet Öcal, Onur Tanrıverdi, Cihan Ataş

Goller: DK 16: Coşkun Yılmaz (Sakaryaspor), DK 48: Beykan Şimşek (Sakaryaspor), DK 54: Mahmut Bilir (Hacettepe Spor)

Sarı Kartlar: DK 34: Fikret Topaloğlu (Sakaryaspor), DK 38: Burak Çolak (Hacettepe Spor), DK 56: Murat Akın (Sakaryaspor), DK 60: Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), DK 63: Beykan Şimşek (Sakaryaspor), DK 69: Aytaç Öden (Hacettepe Spor), DK 69: Coşkun Yılmaz (Sakaryaspor)

Kırmızı Kart: DK 69: Ferhat Yazgan (Sakaryaspor)

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