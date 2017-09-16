TEKİRDAĞSPOR 1 - KOCAELİSPOR 0

Tekirdağspor 1 - Kocaelispor 0
TFF 3.Lig 3.Grup 3. haftasında Tekirdağspor ile Kocaelispor General Basri Saran Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tekirdağspor 1-0 kazandı.
Tekirdağspor: Çağan Kazancılı, Samet Önger, Berk Akıncı, Emre Kars, İbrahim Can Köse, Ünal Avcı, Rıza Çetiner, Burak Aydın, Muhammed Oğuzhan Ceylan (71' Aykut Çakay), Vedat Saygı, Mücahit Özkul
Teknik Direktör: Recai Çaloğlu
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Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Ali Keten, Burak Özbakır, Hamza Mutlu, Sefa Narin, Burak Süleyman, Mert Yavuz, Fatih Adıgüzel, Kerem Yıldırım (75' Mehmet Avcı)
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
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Hakem: Hasan Kaçar, Görkem Kargıage, Çağdaş Yüksel Çağ, Safa Bozdağ
Gol: DK 90: Ünal Avcı (Tekirdağspor)
Sarı Kartlar: DK 47: Mert Yavuz (Kocaelispor), DK 57: Ünal Avcı (Tekirdağspor), DK 65: Kerem Yıldırım (Kocaelispor), DK 85: Hamza Mutlu (Kocaelispor), DK 90: Murat Soner Başak (Kocaelispor)
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