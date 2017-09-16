Bandırmaspor 1 - Karşıyaka 0
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BANDIRMASPOR 1 - KARŞIYAKA 0

Bandırmaspor 1 - Karşıyaka 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 3. haftasında Bandırmaspor ile Karşıyaka Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bandırmaspor 1-0 kazandı.

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Bandırmaspor 1 - Karşıyaka 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 3. haftasında Bandırmaspor ile Karşıyaka Bandırma 17 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bandırmaspor 1-0 kazandı.

Bandırmaspor: Ali Türkan, Özgür Çelik, Gökhan Yılmaz, Bahri Can Avcı (46' Fatih Kıran), Berkay Can Değirmencioğlu (59' Oğuzhan Kayar), Adem Koçak, Emre Aygün, Mesut Saray (59' Erdi Öner), Birhan Vatansever, Erhan Şentürk, Üstün Bilgi

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Metin Peker, Onur Kıntaş (85' Bartu Umut), Mustafa Aşan, Mahmut Temür, Ali Say, Battal Demirbilek (75' Hakan Kuş), Anıl Çıracı, Tayfun Pektürk (80' Harun Atalay)

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Hakem: Selim Özen, Kemal Mavi, Emre Doğu, Yunus Dursun

Gol: DK 60: Erhan Şentürk (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: DK 22: Berkay Can Değirmencioğlu (Bandırmaspor), DK 65: Tayfun Pektürk (Karşıyaka), DK 86: Oğuzhan Kayar (Bandırmaspor), DK 87: Gökhan Yılmaz (Bandırmaspor), DK 90: Fatih Kıran (Bandırmaspor)

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