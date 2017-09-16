Tuzlaspor 3 - Amed Sportif 4
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TUZLASPOR 3 - AMED SPORTİF 4

Tuzlaspor 3 - Amed Sportif 4

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 3. haftasında Tuzlaspor ile Amed Sportif Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Amed Sportif 4-3 kazandı.

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Tuzlaspor 3 - Amed Sportif 4

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 3. haftasında Tuzlaspor ile Amed Sportif Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Amed Sportif 4-3 kazandı.

Tuzlaspor: Emrah Tuncel, Serhat Akyüz, Bülent Uzun, Lider Koç, Gökcan Kaya, Hacı Mustafa Karabulut (67' Hakan Gökçek), Hüseyin Atalay, Sadık Baş, Kaan Aşnaz, Berat Ali Genç (87' Tevfik Köse), Bertuğ Bayar

Teknik Direktör: Vehbi Cevher

Amed Sportif: Zülküf Özer, Efe Halil Özarslan, Erdi Bakırcı, Mazlum Demir, Ilter Ayyıldız, Mehmet Sıddık İstemi (56' Emin Yalın), Cumhur Yılmaztürk (42' Mustafa Tahir Babaoğlu), Şahin Şafakoğlu, Selçuk Kaban (64' Abdullah Topkara), Deniz Naki, Murat Yılmaz

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Cemalettin Gündoğdular, Can Savaşan, A.s.buğrahan Koca

Goller: DK 8: Berat Ali Genç (Tuzlaspor), DK 15: Deniz Naki (Amed Sportif), DK 17: Sadık Baş (Tuzlaspor), DK 40: Sadık Baş (Tuzlaspor), DK 45: Şahin Şafakoğlu (Amed Sportif), DK 84: Efe Halil Özarslan (Amed Sportif), DK 89: Deniz Naki (Amed Sportif)

Sarı Kartlar: DK 24: Bertuğ Bayar (Tuzlaspor), DK 43: Hüseyin Atalay (Tuzlaspor), DK 44: Mazlum Demir (Amed Sportif), DK 63: Selçuk Kaban (Amed Sportif), DK 66: Erdi Bakırcı (Amed Sportif)

Kırmızı Kartlar: DK 79: Mazlum Demir (Amed Sportif), DK 90: Ilter Ayyıldız (Amed Sportif)

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