Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "NEREDEYSE SAHADA YERLİ FUTBOLCU YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - A Haber ortak yayınında son günlerde oldukça tartışılan yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV - A Haber ortak yayınında son günlerde oldukça tartışılan yabancı sınırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bunu tabii aslında kulüplerimizle konuşarak bir yere vardırmamız lazım. Özellikle futbolda yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize bazı dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajı Milli Takım'a yansıması. Milli Takım'a yansımada oyun noktasındaki performansı az olduğu için yerli futbolcularımızın Milli Takım'a gidişte de bir defa o sayıyı, gücü yakalayamıyoruz. 'Şu anda kulüplerimiz hiç mi yabancı oynatmasın?' Hayır, oynatsın ama bu kadar fazla değil. Sayı 6'ya, 7'ye çıktığı zaman bu durumda hakikaten neredeyse sahada yerli futbolcu yok. Bunu doğru bulmuyorum. Belli bir sayıda tutulabilir, o da hem tribünlere farklı bir heyecan getirebilir hem de yerli futbolcularımız arasında rekabete vesile olabilir ama işi bitmiş futbolcuları almanın da doğru olduğuna inanmıyorum."

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