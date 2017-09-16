"Sumudica'nın ismini biraz daha duyacaksınız"
﻿
Site İçi Arama
﻿

"SUMUDİCA'NIN İSMİNİ BİRAZ DAHA DUYACAKSINIZ"

"Sumudica'nın ismini biraz daha duyacaksınız"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor karşısında iyi oynayarak 2-0 kazandıklarını söyledi.

218 Okunma

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor karşısında iyi oynayarak 2-0 kazandıklarını söyledi.

Rumen teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor'un yıldızlardan kurulu bir takım olduğunu belirterek, "Dünyanın her tarafında aynıdır. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Karşınızda yıldızlardan kurulu takım olsa da grup olarak dik durduğunuz zaman, iyi çalıştığınızda, galibiyet kendiliğinden geliyor." diye konuştu.

Olumsuz sonuçlarda her zaman sorumlunun kendisi olduğunu ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:

"Gerçekten bugün nasıl durulacağını sahada gösterdik. Boşlukları rakibimize karşı kapattık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik bir hafta boyunca. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum, gerçekten beni üzmediler. Galibiyet, futbolcular ve taraftarlarımızın. İnanıyorum ki Türkiye’de biraz daha kalmayı hak ettim. Sumudica'nın ismini biraz daha duyacaksınız."

ETİKETLER #Kayserispor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"
Kayserispor 2 - Antalyaspor 0
Futbolda haftanın programı
Kayserispor - Antalyaspor maç kadroları belli oldu...
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
17 Yaş Altı Milli Takım kadrosu açıklandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿