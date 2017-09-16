"SUMUDİCA'NIN İSMİNİ BİRAZ DAHA DUYACAKSINIZ"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor karşısında iyi oynayarak 2-0 kazandıklarını söyledi.

Rumen teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor'un yıldızlardan kurulu bir takım olduğunu belirterek, "Dünyanın her tarafında aynıdır. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Karşınızda yıldızlardan kurulu takım olsa da grup olarak dik durduğunuz zaman, iyi çalıştığınızda, galibiyet kendiliğinden geliyor." diye konuştu.

Olumsuz sonuçlarda her zaman sorumlunun kendisi olduğunu ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:

"Gerçekten bugün nasıl durulacağını sahada gösterdik. Boşlukları rakibimize karşı kapattık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik bir hafta boyunca. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum, gerçekten beni üzmediler. Galibiyet, futbolcular ve taraftarlarımızın. İnanıyorum ki Türkiye’de biraz daha kalmayı hak ettim. Sumudica'nın ismini biraz daha duyacaksınız."