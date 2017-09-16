"KAZANMAK ADINA HER ŞEYİ YAPTIK"

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Balıkesirspor Baltok ile 2-2 berabere kalan Elazığspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, futbolcularının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu ancak beraberlikle yetinmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanabilecekleri maçın son dakikasında yedikleri golle berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Maçın ilk dakikasında golü bulmalarına rağmen istedikleri oyunu bir türlü ortaya koyamadıklarını ve 1-0'lık avantajı korumaya çalışarak hata yaptıklarını ifade eden Altıparmak, şunları söyledi:

''İkinci yarıda futbolcularım daha istekli ve arzuluydular. Özellikle 1-1 olduktan sonraki bölümde daha fazla golü istedik, daha iyi koşmaya ve pres yapmaya başladık. Maçta 2-1 öne geçmemizin ardından Tom ile 3. golü bulsaydık, buradan farklı bir skorla ayrılabilirdik. Hiç tasvip etmediğimiz ve en çok çalıştığımız nokta olan yan toptan gol yememiz, bizi çok üzdü. Bugünün en güzel yanı, taraftarların verdiğimiz mücadeleyi görüp, maçtan sonra çağırıp alkışlamalarıydı. Belki bugün taraftarlarımızı üzdük ama bunu telafi edeceğiz. Futbolcularımı, mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Kazanmak adına her şeyi yaptık ama olmadı.''

Balıkesirspor Baltok cephesi

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, iki takım adına güzel, seyredenlerin zevk aldığı bir maç olduğunu dile getirdi.

Elazığspor gibi kontratağa iyi çıkan bir takım karşısında 1. dakikada mağlup duruma düşmelerine rağmen çok net pozisyonlar vermeden maçın son dakikasına kadar puanı kovaladıklarını vurgulayan Cangök, "İyi bir takım karşısında, son dakikada da olsa 1 puanı aldığımız için sevinçliyim." dedi.

Elazığspor'un galip gelmesi durumunda aralarındaki puan farkının açılacağını aktaran Cangök, "Bu ligde her puan gerçekten önemli. Elazığspor'dan kendi sahasında herkes çok kolay puan alamaz. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Elazığspor 3-4 seneden beri bir sürü hasara rağmen, bugün bana göre düzgün oynadı. Bizler de doğruları yapmanın peşindeyiz. Son anda transferimizi açtık, elimizden geldiğince takıma 2-3 oyuncu kattık. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.