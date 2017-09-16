"TÜRK TELEKOM, ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI"

Ankara’da düzenlenen Memduh Öget Turnuvası’nda kazanan Türk Telekom oldu.

Türkiye Basketbol Ligi’nin başlamasına kısa bir süre kala art arda ikinci kupasını kaldıran mavi beyazlı ekip, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i 75 - 67 yenerek zafere ulaştı. Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, “Bir hafta arayla iki kupa birden kaldırdık. Bu iddiamızı TBL’de şampiyon olarak taçlandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Yeni sezona hızlı başlayan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü’nden bir zafer daha geldi. Memduh Öget Turnuvası’ndaki ilk maçında rakibi OGM Orman Gençlik’i etkili oyunuyla 83-57’lik skorla yenerek bir üst tura adına yazdıran Türk Telekom, ikinci maçında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’le karşılaştı. Mücadeleye etkili başlayan Türk Telekom rakibini 75 - 67 yenerek kupayı kaldıran taraf oldu. Şampiyonluk sonrası büyük bir sevinç yaşayan mavi-beyazlı ekipte teknik heyet ve basketbolcular lige hazır olduklarının mesajını verdi.

Kazanılan son zaferle birlikte Türk Telekom, bir hafta arayla iki kupayı birden kaldırdı. İzmir – Bergama’da 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Gelanos Cup’u kazanan Türk Telekom, bir hafta sonra 13-14 Eylül’de Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen Memdut Öget Turnuvası’nda adını kupaya yazdırdı.

“Sezon sonu ipi göğüsleyen taraf olacağız”

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, birer hafta arayla kazandıkları iki kupanın lig başlamadan takıma moral olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu turnuvalarla lig başlamadan takımımızı görme fırsatı yakaladık. İki kupayı birden kazanarak herkese şampiyonluk yarışının en güçlü adayı biziz mesajını verdik. Bu iddiamızı ligde de sürdürmek istiyoruz. Başta teknik ekibimiz olmak üzere tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Sezon sonunda ipi göğüsleyen biz olacağız.”