Milan'da Conti şoku
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MİLAN'DA CONTİ ŞOKU

Milan'da Conti şoku

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’ın sağ beki Andrea Conti’nin, geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan 6 ay uzak kalacağı bildirildi.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’ın sağ beki Andrea Conti’nin, geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan 6 ay uzak kalacağı bildirildi.

Milan Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun geçirdiği sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde, sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtildi.

Conti’nin yarın ameliyat edileceği ve iyileşme süresinin 6 ayı bulacağı ifade edildi.

Milan, Conti’yi bu yaz transfer döneminde Atalanta’dan 24 milyon avro bedelle transfer etmişti

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