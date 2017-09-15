Medel antrenmanı yarıda bıraktı
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MEDEL ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Medel antrenmanı yarıda bıraktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup antrenmana katılmazken, Gary Medel çalışmayı yarıda bıraktı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde tamamı basına açık gerçekleştirilen antrenman, pas ve top kapma ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular, iki takıma ayrılarak yaptığı top kapma çalışmasıyla idmanı devam ettirdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmada minyatür kalede maç yapıldı. Daha sonra Porto maçında forma giyen oyuncular, çalışmayı tamamlarken, diğer oyuncular antrenmanı kurulan istasyonda yapılan şut çalışması ile noktaladı.

Porto maçı sonrası sol arka uyluk arka adelesinde kanama tespit edilen Oğuzhan Özyakup antrenmana katılmadı. Oğuzhan’ın Konyaspor maçında forma giyip giymeyeceği ise maç günü netleşeceği bildirildi.

Medel devam edemedi

Takımla birlikte idmana başlayan Şilili oyuncu Gary Medel ise antrenmanı yarıda bıraktı. Sağ uyluğunda ağrı hisseden tecrübeli oyuncu Teknik Direktör Şenol Güneş’in uyarısıyla antrenmandan çıkarıldı. Gary Medel’in tedbir amaçlı MR’ının çekileceği belirtildi.

Sakatlığı bulunan ve bireysel çalışmalarını bir süredir sürdüren Gökhan Gönül, takımla birlikte yapılan top kapma çalışmasının ardından fizyoterapistler eşliğinde bireysel çalışmalarını devam ettirdi. 

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