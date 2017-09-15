KAYSERİSPOR 2 - ANTALYASPOR 0

Kayserispor 2 - Antalyaspor 0
Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 2-0 kazandı.
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik (22' Cristian Sapunaru), Oleksandr Kucher, Erkan Kaş, Tiago Lopes, Ryan Mendes, Güray Vural (64' Fernando Boldrin), Şamil Cinaz, Stephane Badji, Deniz Türüç (83' Nikola Stojiljkovic), Umut Bulut
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
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Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Samir Nasri, Charles Fernando (73' Emre Güral), Maicon Marques, Aydın Karabulut (58' Danilo Campos), Yekta Kurtuluş (46' William Vainqueur), Samuel Eto'o
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek, Erkan Engin
Goller: DK 1: Stephane Badji (Kayserispor), DK 77: Umut Bulut (Kayserispor)
Sarı Kartlar: DK 30: Diego Angelo (Antalyaspor), DK 36: Sakıb Aytaç (Antalyaspor), DK 63: Oleksandr Kucher (Kayserispor), DK 81: Samir Nasri (Antalyaspor), DK 90: Samuel Eto'o (Antalyaspor), DK 90: Maicon Marques (Antalyaspor), DK 90: Tiago Lopes (Kayserispor)
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