Kayserispor 2 - Antalyaspor 0
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KAYSERİSPOR 2 - ANTALYASPOR 0

Kayserispor 2 - Antalyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kayserispor 2-0 kazandı.

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Kayserispor 2 - Antalyaspor 0

Süper Lig 2017-2018 5. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 2-0 kazandı.

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik (22' Cristian Sapunaru), Oleksandr Kucher, Erkan Kaş, Tiago Lopes, Ryan Mendes, Güray Vural (64' Fernando Boldrin), Şamil Cinaz, Stephane Badji, Deniz Türüç (83' Nikola Stojiljkovic), Umut Bulut

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Samir Nasri, Charles Fernando (73' Emre Güral), Maicon Marques, Aydın Karabulut (58' Danilo Campos), Yekta Kurtuluş (46' William Vainqueur), Samuel Eto'o

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek, Erkan Engin

Goller: DK 1: Stephane Badji (Kayserispor), DK 77: Umut Bulut (Kayserispor)

Sarı Kartlar: DK 30: Diego Angelo (Antalyaspor), DK 36: Sakıb Aytaç (Antalyaspor), DK 63: Oleksandr Kucher (Kayserispor), DK 81: Samir Nasri (Antalyaspor), DK 90: Samuel Eto'o (Antalyaspor), DK 90: Maicon Marques (Antalyaspor), DK 90: Tiago Lopes (Kayserispor)

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