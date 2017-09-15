İstanbulspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 0
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İSTANBULSPOR 1 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 0

İstanbulspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 0

TFF 1.Lig 5. haftasında İstanbulspor ile Gazişehir Gaziantep FK Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.

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İstanbulspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 0

TFF 1.Lig 5. haftasında İstanbulspor ile Gazişehir Gaziantep FK Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.

İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Onur Ergün, Ali Dere (90' Onur Kolay), Aldin Cajic, Muhsin Yıldırım (83' Yunus Emre Yalçın), Zafer Şensoy, Nemanja Kojic (68' İbrahim Yılmaz)

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Erdem Uğurlu, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle (60' Pierre Webo), Murat Ceylan, Muhammet Reis (85' Okan Derici), Gökhan Alsan, Ermin Zec (74' Özgür Özkaya), Nathan Kabasele

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Hakan Ceylan, Gökhan Memişoğlu, Baran Eraslan, Kadir Sağlam

Gol: DK 82: Sinan Osmanoğlu (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: DK 29: Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), DK 33: Yasin Palaz (Gazişehir Gaziantep FK), DK 62: Ali Dere (İstanbulspor)

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