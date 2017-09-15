Elazığspor 2 - Balıkesirspor Baltok 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

ELAZIĞSPOR 2 - BALIKESİRSPOR BALTOK 2

Elazığspor 2 - Balıkesirspor Baltok 2

TFF 1.Lig 5. haftasında Elazığspor ile Balıkesirspor Baltok Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

310 Okunma

Elazığspor 2 - Balıkesirspor Baltok 2

TFF 1.Lig 5. haftasında Elazığspor ile Balıkesirspor Baltok Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Erman Bulucu, Elmar Bjarnason, Andreas Tatos (79' Murat Kayalı), Tom Silva, Alpaslan Öztürk, Mertan Caner Öztürk (71' Ahmet Aras), Jeffrey Sarpong (90' Berk Yıldız)

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz (71' Cumali Bişi), Oğuz Yılmaz, Nizamettin Çalışkan (79' Sedat Şahintürk), Burak Çalık, Foxi Kethevoama, Tomislav Glumac, Mehmet Boztepe (46' Steve Beleck), Mahatma Otoo

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Murat Özcan, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral, Yiğit Arslan

Goller: DK 1: Tomislav Glumac (Elazığspor), DK 61: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 72: Andreas Tatos (Elazığspor), DK 90: (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 52: Tomislav Glumac (Balıkesirspor Baltok), DK 53: Elmar Bjarnason (Elazığspor), DK 56: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 86: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok)

﻿

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neredeyse sahada yerli futbolcu yok"
"Kazanmak adına her şeyi yaptık"
Futbolda haftanın programı
Elazığspor - Balıkesirspor Baltok maç kadroları belli oldu...
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
TFF 1. Lig'de 3 haftalık program açıklandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿