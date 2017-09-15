ELAZIĞSPOR 2 - BALIKESİRSPOR BALTOK 2

Elazığspor 2 - Balıkesirspor Baltok 2
TFF 1.Lig 5. haftasında Elazığspor ile Balıkesirspor Baltok Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Erman Bulucu, Elmar Bjarnason, Andreas Tatos (79' Murat Kayalı), Tom Silva, Alpaslan Öztürk, Mertan Caner Öztürk (71' Ahmet Aras), Jeffrey Sarpong (90' Berk Yıldız)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Okan Alkan, Bülent Cevahir, Cüneyt Köz (71' Cumali Bişi), Oğuz Yılmaz, Nizamettin Çalışkan (79' Sedat Şahintürk), Burak Çalık, Foxi Kethevoama, Tomislav Glumac, Mehmet Boztepe (46' Steve Beleck), Mahatma Otoo
Teknik Direktör: Can Cangök
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Özcan, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral, Yiğit Arslan
Goller: DK 1: Tomislav Glumac (Elazığspor), DK 61: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 72: Andreas Tatos (Elazığspor), DK 90: (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: DK 52: Tomislav Glumac (Balıkesirspor Baltok), DK 53: Elmar Bjarnason (Elazığspor), DK 56: Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok), DK 86: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok)