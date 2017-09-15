Gençlerbirliği'nde 'Rantie' nerede?
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 'RANTİE' NEREDE?

Gençlerbirliği'nde 'Rantie' nerede?

Hafta sonu oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği’nde Tokelo Rantie krizi patlak verdi.

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Hafta sonu oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği’nde Tokelo Rantie krizi patlak verdi.

Ligin 3. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta, rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Rantie, PFDK tarafından 3 maç ile cezalandırılmıştı. Bu maçın ardından Güney Afrika Milli Takımı’na seçilen golcü oyuncu, Yeşil Burun Adaları ile oynanacak maç nedeniyle ülkesine gitmişti. Rantie, bu karşılaşmanın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen henüz Ankara’ya dönmedi.

Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Güney Afrikalı oyuncunun, kırmızı kart nedeniyle bu hafta sonu sahada yer alamayacağını hatırlatıp 1 haftalık izin daha istediği öğrenildi. Mesut Bakkal’ın oyuncunun bu teklifine sıcak bakmadığı belirtilirken, hocasını dinlemeyen Rantie, bu sürenin de dolmasına rağmen İlhan Cavcav Tesisleri’ne gelmediği açıklandı. Gençlerbirliği kurmaylarının, kulübe noter getirerek Rantie’nin antrenmanlara katılmadığını tescillendirdi.

Gençlerbirliği yönetiminin, bu konuyu acilen gündeme alıp oyuncuya ağır bir ceza vereceği ifade edildi. Öte yandan, tahkim kurulu geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda, Rantie’nin cezasını 3’ten 2’ye düşürüldüğünü açıkladı. 

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GB
15 Eylül 201722:05
Bu stajyer Başkan ile bu kadar. İş disiplini yok, sallayan yok. Adam en çok ihtiyacımız olan zamanda tatil yapıyor. Ve kendisine bir şey yapılamıyor. Bu adam bundan sonra 5 maçlık tarifeden kendisini attırır, daha uzun tatil yapar.
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