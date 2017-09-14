Hoffenheim'a Braga şoku!
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HOFFENHEİM'A BRAGA ŞOKU!

Hoffenheim'a Braga şoku!

Medipol Başakşehir ile birlikte UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alan diğer iki takımın maçında Alman temsilcisi Hoffenheim, Portekiz ekibi Braga'ya sahasında 2-1 mağlup oldu.

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Medipol Başakşehir ile birlikte UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alan diğer iki takımın maçında Alman temsilcisi Hoffenheim, Portekiz ekibi Braga'ya sahasında 2-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Hoffenheim, Sporting Braga'yı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Portekiz ekibine 3 puanı getiren golleri 45. dakikada Joao Teixeira ve 50. dakikada Dyego Sousa attarken Hoffenheim'ın tek golü 24. dakikada Sandro Wanger'den geldi.

Alman temsilcisini deplasmanda 2-1 mağlup eden Braga, C Grubu'nda ilk haftayı lider kapattı. Ev sahibi ekip ise haftayı puansız kapatarak son sırada yer aldı.

Ligde ikinci hafta karşılaşmaları, Braga ile Medipol Başakşehir, Ludogorets ile Hoffenheim arasında 28 Eylül'de oynanacak.

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