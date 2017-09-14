Eren Bülbül Turnuvası'nda 2. gün tamam
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EREN BÜLBÜL TURNUVASI'NDA 2. GÜN TAMAM

Eren Bülbül Turnuvası'nda 2. gün tamam

Halkbank Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü Eren Bülbül adına düzenlenen Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda 2. gün maçları oynandı.

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Halkbank Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü Eren Bülbül adına düzenlenen Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda 2. gün maçları oynandı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'e atfedilen turnuvanın 2. gün ilk maçında Saipa VC, Halkbank'ı 3-1 yendi.

Günün ikinci maçında ise Maliye Piyango, Shrdari Verami'yi aynı skorla 3-1 mağlup etti.

Organizasyon, yarın yapılacak Saipa-Shrdari Verami ve Halkbank-Maliye Piyango karşılaşmalarıyla sona erecek. TVF Başkent Salonu'ndaki maçlar, 13.30 ve 16.00'da başlayacak. 

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