"Genç Sultanlar" Japonya'yı devirdi
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"GENÇ SULTANLAR" JAPONYA'YI DEVİRDİ

"Genç Sultanlar" Japonya'yı devirdi

Slovenya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Japonya'yı 4-1 yendi. 

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Slovenya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Japonya'yı 4-1 yendi. 

Başkent Ljubljana'da düzenlenen şampiyonada Türkiye, B Grubu'ndaki dördüncü maçında Japonya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, müsabakayı 15-12, 15-5, 15-9, 12-15 ve 15-8'lik setlerle 4-1 kazanarak üçüncü galibiyetini aldı.

Milliler beşinci maçını, yarın (15.09.2017) TSİ 18.00’de Bulgaristan ile yapacak.

Öte yandan, Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB), ileride hayata geçirmeyi planladığı bazı kuralları bu şampiyonada test ediyor. Bu kurallara göre 4 set alan takım, maçı kazanıyor. Bir set kazanmak için 15 sayıya ulaşan takımın, 2 fark yapması gerekiyor. 

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