BAŞAKŞEHİR-LUDOGORETS MAÇI ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi'nde perde açıldı. Temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, C Grubu ilk maçında Bulgar ekibi Ludogorets ile sahasında golsüz berabere kaldı.

İşte maçın önemli anları...

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

11. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas çizgisi üzerinde Epureanu kafayı vurdu, yere de çarpan top az farkla yandan auta gitti.

13. dakikada konuk ekip etkili geldi. Wanderson'un pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası dışında topla buluşan Paulo, sol çaprazdan çok sert vurdu, top üst ağlarda kaldı.

14. dakikada Ludogorets bir kez daha gole yaklaştı. Orta sahada topu kapan Wanderson, Emre Belözoğlu'ndan da topu kurtarıp, Medipol Başakşehir ceza sahasına doğru ilerledi. Epureanu'yu da geçen Wanderson'un ceza yayı üzerinden sert şutunu, kaleci Volkan Babacan yatarak kontrol etti.

22. dakikada gelişen Ludogorets atağında Lukoki'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Paulo ön direkte kafayı vurdu, köşeye giden topu kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.

24. dakikada Clichy'nin hatası sonrasında topu kapan Lukoki, ceza sahasına girdi. Lukoki'nin sağ çaprazdan sert şutunu, kaleci Volkan Babacan güçlükle kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

49. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Adebayor'un, Ludogorets ceza sahası içindeki topuk pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Belözoğlu'nun aşırtma vuruşu, kaleciden geri döndü.

49. dakikada bu kez konuk ekip net bir fırsatı kaçırdı. Hızlı gelişen Ludogorets atağında orta sahada topla buluşan Lukoki pasını, Paulo'ya verdi. Ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Paulo'nun şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

60. dakikada sağ kanattan ilerleyen Elia'nan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Gökhan İnler, rakibinden topu kurtardıktan sonra sol ayağıyla yerden sert vurdu, top yandan dışarıya çıktı.

61. dakikada Ludogorets kalecisi Broun'un kısa pasında, ceza sahası içinde topu kapan Mossoro, kalecinin üzerinden topu aşırtmak istedi. Broun son anda topu kornere çeldi.

77. dakikada Medipol Başakşehir tehlikeli geldi. Emre Belözoğlu'nun savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Kerim Frei, ceza sahası içinde kaleciden önce topa ayak koydu. Kerim, topa dokundu anda kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı, hakem Johannesson devam kararı verdi.

Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.