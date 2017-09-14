ÇALHANOĞLU HEM ATTI, HEM ATTIRDI! MİLAN FARKA GİTTİ

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçta Milan, deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien'e gol yağdırdı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 2 asistle oynadığı mücadeleyi İtalyan ekibi 5-1 kazandı.

Ernst Happel'de oynanan maçta gol perdesini 7. dakikada Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu açtı.10 ve 20. dakikada filleri sallayan Ande Silva skoru 3-0 yaptı. Silva'nın attığı bu iki golün asitlerini Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Ev sahibi ekip, 47. dakikada Borkovic ile farkı 2'ye indirdi: 1-3 56. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Andre Silva, "hat-trick" yaptı ve farkı yeniden 3'e çıkardı: 1-4

Karşılaşmanın skorunu 63. dakikada Milan'dan Suso ilan etti: 1-5

Bu skorla Milan, Kupa-2'nin grup maçlarına 3 puanla başladı.