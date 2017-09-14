BALKAN VOLEYBOL KUPASI'NDA MAÇ TAKVİMİ

Balkan Voleybol Birliği tarafından düzenlenen ve kendi kategorilerinde şampiyon olacak takımların 2018 CEV Challenge Kupası’na katılma hakkı elde edeceği 2017 Balkan Kupası'nın maç takvimi belli oldu.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Efeler Ligi'nde 2016-2017 sezonunu altıncı sırada tamamlayan İnegöl Belediyespor, ev sahipliği yapacağı 2017 Balkan Kupası erkekler kategorisinde, 16 Eylül Cumartesi günü Bosna-Hersek’ten OK Radnik Bijeljina takımını İnegöl Spor Salonu’nda ağırlayacak.

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak 2017 Balkan Kupası'nın diğer eşleşmesinde ise Romanya'nın CSM Bükreş ile Sırbistan'ın Jedinstvo ekipleri karşı karşıya gelecek.

Rakiplerini eleyen takımlar, 17 Eylül Pazar günü final müsabakası oynarken, kaybeden takımlar üçüncülük mücadelesi verecek.

- Kadınlarda Çanakkale Belediyespor mücadele edecek

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni altıncı sırada tamamlayarak, turnuvada mücadele etme hakı kazanan Çanakkale Belediyespor'un grup maçları 6 ekibin katılımıyla Bosna Hersek'in Gradacac şehrinde 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Grupta, Çanakkale Belediyespor'un yanı sıra, Romanya'dan Dinamo Bükreş, Bosna Hersek'ten Kula-Gradaacc, Kosova'dan Drita Gjilan, Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac ve Bulgaristan'ın Rakovski Dimitrovgrad yer alıyor.

Çanakkale Beledilespor, ilk maçını 29 Eylül Cuma günü Romanya'dan Dinamo Bükreş takımı ile yapacak. Grupta aynı gün, Kula Gradaacc-KV Drita Gjilan ve Zeleznicar Lajkovac-Rakovski Dimitrovgrad maçları oynanacak.

2017 Balkan Kupası lig etabı sıralamasında önce kazanılmış maç sayısı, sonra kazanılmış puan, sonra set averajı, son olarak set sayısı averajı dikkate alınacakt.

Grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından etabı ilk dört sırada bitiren takımlar yarı finalde çapraz eşleşecek. Yarı finalde kazanan takımlar finalde karşılaşırken, kaybeden takımlar ise bronz üçüncülük mücadelesi verecek.