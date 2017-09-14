AGÜ Spor'dan Adana ASKİ'ye fark
﻿
Site İçi Arama
﻿

AGÜ SPOR'DAN ADANA ASKİ'YE FARK

AGÜ Spor'dan Adana ASKİ'ye fark

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nın ikinci gününde AGÜ Spor, Adana ASKİ'yi, 89-64 yendi. 

213 Okunma

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nın ikinci gününde AGÜ Spor, Adana ASKİ'yi, 89-64 yendi. 

AGÜ Spor: 89 - Adana ASKİ: 64

Salon: Kadir Has

Hakemler: Şeyhmuz Melek, Tunca Evcil, Cemil Uygül

AGÜ Spor: Janset 3, Dila Aşkın 8, Nilay Kartaltepe 5, Melis Gülcan 17, Gülşah Duman 6, Halime Vural 10, Miljkovic 5, İlknur Yıldızhan 8, Page 8, Gizem Sezer 10, Marginean 7, Cansu Çolak 2

Adana ASKİ: Ceyda Sinan 7, Ezgi Manlacı 3, Lucie Melek Bouthors 11, Rana Derin 21, Yağmur Sarı 1, Öykü Taşkın 7, Melike Bakırcıoğlu, Bircan Gökdemir 14

1. periyot: 28-17

Devre: 58-32

3. Periyot: 76-47

ETİKETLER
Atlı okçular finali Ankara’da yapacak
Rantie'nin cezası 2 maça indi
Ercan Soydaş: "Bu geçiş sürecini atlatacağız"
Ziraat Bankası'nda sezon öncesi moral yemeği
Ankaragücü'nde taraftar ziyareti: "Rüyada gibiyim"
Halkbank, turnuvaya galibiyet ile başladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿