Bornova Beckerspor, İstanbul Üniversitesi'ni devirdi
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BORNOVA BECKERSPOR, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'Nİ DEVİRDİ

Bornova Beckerspor, İstanbul Üniversitesi'ni devirdi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nın ikinci gününde Bornova Beckerspor, İstanbul Üniversitesi'ni, 81-75 y

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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nın ikinci gününde Bornova Beckerspor, İstanbul Üniversitesi'ni, 81-75 yendi.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Murat Tunç, Murat Arıkanlı, Salih Serkan Koçak

İstanbul Üniversitesi: Ibekweke 17, Miray Köse 3, Ayşe Okul 6, Eylül Minez 4, Kardelen Gezgin 8, Neslişah Cora 6, İlayda Güner 21, Vanloo 8, Melten Topaloğlu 2

Bornova Beckerspor: Asena Yalçın 11, Snow 21, Şaziye İvegin Üner 19, Sena Avşar 2, Yeliz Doğan 6, Özge Karataş , Knezevic 11, Kübra Erat 3, Emel Türkyılmaz 8

1.Periyot: 19-17

Devre: 35-44

3. Periyot: 53-60

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