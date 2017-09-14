TRABZONSPOR YABANCILARA SERVET DÖKTÜ

Trabzonspor'un son 5 yılında başkanlık yapan İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta, bordo-mavili kulübe transfer ettikleri yabancı oyunculara servet döktü.
Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimlere bakılarak yapılan araştırmada, bordo-mavili kulüp Hacıosmanoğlu ve Usta dönemlerinde 32 yabancı transferi gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi söz konusu transferlere bonservis bedeli olarak 48 milyon 518 bin Euro (199 milyon 675 bin TL) ödedi. Bordo-mavililer kadroya yeni katılan oyuncularla birlikte futbolculara yıllık ücret olarak ise 52 milyon 857 bin Euro (217 milyon 532 bin TL) ödemeyi taahhüt etti.
Sportif başarı için servet harcandı
Trabzonspor, sportif başarıyı yakalama adına son 5 yıl içinde kadrosuna kattığı 32 yabancı oyuncuya servet harcadı. 26 Mayıs 2013'de göreve gelen eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve 6 Aralık 2015'de göreve gelen Muharrem Usta, dönemlerinde şampiyonluk hedefiyle transfer üstüne transfer yapan bordo-mavililer söz konusu dönem içinde transfer ettiği yabancı oyunculara bonservis bedelleriyle birlikte aldıkları ve alacakları taahhüt edilen yıllık ücretlerle beraber 101 milyon 375 bin Euro (417 milyon 208 bin TL) çıktı.
İki başkan da 16'şar yabancı transferi yaptı
Bir önceki dönemin başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şampiyonluk parolasıyla çıktığı yolculukta 16 yabancı oyuncunun transferine imza attı. Ortaya koyduğu yönetim anlayışının yanı sıra yaptığı transferlere ödediği rakamlarla eleştirilen Hacıosmanoğlu, 16 yabancı oyuncu transferi yaparak 26 milyon 350 bin Euro (108 milyon 443 bin TL) bonservis bedeli öderken, transfer ettiği oyunculara ise 24 milyon 101 bin Euro (99 milyon 187 bin TL) ise yıllık ücret ödemeyi taahhüt etti.
Trabzonspor'un İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde yaptığı yabancı transferler ve Euro üzerinden ödenen bonservis bedelleri ve aldıkları yıllık ücretler:
Oyuncu Bonservisi Yıllık Ücreti:
Alexandru Bourceanu...:1.300.000 725.000
Waris Majeed..............:6.000.000 950.000
Mustapha Yatabare......:2.500.000 1000.000
Kevin Constant.............:2.500.000 2.400.000
Oscar Cardozo..............:5.000.000 2.500.000
Essaid Belkalem...........:450.000 700.000
Douglas.......................:1.500.000 1.550.000
Dame N'Doye..............:3.150.000 2.500.000
Luis Pedro Cavanda......:1.750.000 875.000
Stephane M'bia...........:2.200.000 2.600.000
Jose Bosingwa.............:Bedelsiz 2.126.000
Florent Malouda..........:Bedelsiz 2.500.000
Avraam Papadopoulos.:Bedelsiz 1.200.000
Carl Medjani...............:Bedelsiz 1.100.000
Marko Marin...............:Bedelsiz 1.600.000
Esteban.....................:Bedelsiz 550.000
Muharrem Usta dönemi
Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğu, görevi bırakmasının ardından bordo-mavili kulübün yeni başkanı olan Muharrem Usta, 6 Aralık 2015'de yapılan seçimlerde başkanlığa getirildi. Usta, kendisinde önce görevde olan İbrahim Hacıosmanoğlu gibi 16 yabancı oyuncu transferi yaptı. Türkiye'de yabancı sayı sınırlamasının 14 olması nedeniyle birçok kulüp gibi Karadeniz ekibi de yabancı transferlere yöneldi. Muharrem Usta, görevde bulunduğu süre boyunca yabancı oyuncuların bonservis bedellerine 22 milyon 168 bin Euro (91 milyon 232 bin TL) ödedi. Transfer ettiği oyunculara ise yıllık 28 milyon 756 bin Euro (118 milyon 345 bin TL) ödemeyi taahhüt etti.
İşte Muharrem Usta'nın kadroya kattığı oyunculara ödediği bonservis bedelleri ve yıllık ücretleri:
Oyuncu Bonservisi Yıllık Ücreti:
Hugo Rodallega....:1.600.000 1.600.000
Fabian Castillo......:3.318.000 1068.000
Emmanuel Mas.....:1.500.000 1.272.000
Luis Ibanez...........:1.400.000 850.000
Ogenyi Onazi........:3.500.000 1000.000
Hyun-Jun Suk........: 800.000 1000.000
Matus Bero............:2.500.000 450.000
Ramil Sheydaev.....:200.000 430.000
Theo Bongonda......:750.000 900.000
Juraj Kucka.............:5.000.000 2.250.000
Tomas Hubocan.....: 250.000 1.800.000
Jose Sosa..............:1.350.000 1.630.000
Serge Akakpo.......: Bedelsiz 44.000
Carl Medjani.........: Bedelsiz 1.050.000
Joao Pereira.........: Bedelsiz 950.000
Jan Durica.............:Bedelsiz 1.300.000
N'Doye..................:Mevcut 1.700.000
Esteban.................:Mevcut 700.000