DEV KUPA İÇİN BİLETLER SATIŞTA

Gelecek yıl Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası biletlerinin satışı başladı. Futbol şölenine tanıklık etmek isteyen taraftarlar, biletlerini FIFA'nın internet sitesi üzerinden temin edebilecek. Bilet fiyatları ise 360 lira ile 3 bin 900 lira arasında değişiyor.

Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Dev organizasyon için bilet satışları başladı. Maçları stadyumda izlemek isteyen taraftarlar, FIFA'nın internet sitesinden biletleri temin edebilecek.

Bilet fiyatları 360 lira ile 3 bin 900 lira arasında değişiyor. Ev sahibi kontenjanı avantajından faydalanacak olan Ruslar ise fiyatı 75 liradan başlayan biletlere sahip olabilecek.

Ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen Belçika, Meksika, Brezilya, İran, Japonya, Güney Kore ve Suudi Arabistan için bilet satışa sunuldu.

Bilet satışları iki ayrı dönemde gerçekleştirilecek.

12 Ekim'de son bulacak ilk döneme kadar FIFA'nın internet sitesine girerek form dolduranlar arasında kura çekilecek.

Kazananlar 16 Kasım'da açıklanacak. Talihliler biletlerini 28 Kasım'a kadar alabilecek.

Bilet satışlarında ikinci dönem ise 5 Aralık’ta başlayacak.

18 Nisan-15 Temmuz 2018 tarihlerinde ise Dünya Kupası için ''son dakika satışları yapılacak.