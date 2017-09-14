İpek Soylu çiftlerde yarı finalde
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İPEK SOYLU ÇİFTLERDE YARI FİNALDE

İpek Soylu çiftlerde yarı finalde

Japonya'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, Kateryna Bondarenko-Aleksandra Krunic ikilisini 2-1 yenerek çiftlerde yarı finale yükseldi.

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Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, Kateryna Bondarenko-Aleksandra Krunic ikilisini 2-1 yenerek çiftlerde yarı finale yükseldi.

Başkent Tokyo'da düzenlenen organizasyondaki çift kadınlar çeyrek final mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, Ukraynalı Bondarenko ve Sırp Krunic çiftiyle karşılaştı.

İpek Soylu ile takım arkadaşı Mertens, bir saat 43 dakika süren müsabakadan 6-4, 6-7 ve 10-5'lik setlerle 2-1 galip ayrılarak yarı finale çıktı.

Organizasyonun yarı final mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, yarın Avustralyalı çift Monique Adamczak-Storm Sanders ile karşı karşıya gelecek.

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