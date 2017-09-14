ESKİŞEHİRSPOR DESTEK BEKLİYOR

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, 18 Eylül Pazartesi günü sahalarında ağırlayacakları Ümraniyespor maçında taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Yalçın, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Giresun deplasmanında zorlu bir maça çıktıklarını ve Akın Çorap Giresunspor'a mağlup olduklarını anımsattı.

Siyah-kırmızılı takımın 4 maç sonucunda iyi yerde olmadığını ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Ancak yavaş yavaş takım olarak fizik anlamında yukarıya çıkmaya başlıyoruz. Erkan Zengin'in olmaması büyük bir eksiklikti. O da bu hafta takıma dönecek. Bu hafta hiçbir eksiğimiz yok ve tam kadro çıkacağız. Dört haftalık süreçte iyi değiliz. Bunu bekliyorduk. Göreve gelirken sağlıklı bir başlangıç yapamayacağımızı biliyorduk. Hazırlıklara geç başladık. Dört maçta 9 gol yemek sağlıklı bir durum değil. Savunmamız çok sıkıntılı. Gol atma sorunu yaşamıyorum ama geri dönüşler ile savunma kısmını tam olarak oturtamadık."

"Taraftarı takımın yanında görmek istiyoruz"

Sergen Yalçın, camia, yönetim ve takım olarak zor bir süreçten geçtiklerine değinerek, bunu bilerek Eskişehirspor'a imza attıklarını bildirdi.

Çok fazla telaş yapmaya gerek olmadığının altını çizen Yalçın, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor taraftarının biraz sabretmesi lazım. Zorlu süreci hep birlikte geçeceğiz. Zamanla her şey normale dönecektir. Pazartesi günkü müsabakaya bütün taraftarımızı takımın yanında tam destekçi olarak görmek istiyoruz. Onlar da bize katılırsa Eskişehirspor seviyeyi yükseltecektir. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu sezon ilk kez seyircimizin önünde sahaya çıkacağız. Şu anda çok önümüzü göremiyoruz. Önce kulübü belli bir seviyeye çıkartabilirsek, buna da takım katılırsa, o birlik ve beraberlikle önümüzü göreceğiz. İlerideki günler çok daha iyi olacak. Biz mücadelenin içinde kalacağız. Görevi bırakma ve gitme gibi bir niyetimiz yok. Eskişehirspor bizim için uzun süreli bir proje. Biz bu projeyi bitirmeye niyetliyiz."

Sergen Yalçın, kağıt üzerinde iyi bir takım olduklarını ancak bunu henüz sahaya yansıtamadıklarını vurguladı.

Fiziki açıdan oyuncularının hazır olmadığını aktaran Yalçın, "Bu haftayla birlikte iki vites yukarıya çıkacağız. Ümraniyespor maçına daha ofansif bir kadroyla çıkacağız. Daha çok koşan, mücadele eden, ofansif bir kadroyla sahada olacağız." ifadelerini kullandı.