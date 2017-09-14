Zach Randolph'a "Uyuşturucu" cezası
﻿
Site İçi Arama
﻿

ZACH RANDOLPH'A "UYUŞTURUCU" CEZASI

Zach Randolph'a "Uyuşturucu" cezası

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Sacramento Kings'te forma giyen Zach Randolph, uyuşturucu madde taşıdığı gerekçesiyle kamu hizmeti cezası aldı.

250 Okunma

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Sacramento Kings'te forma giyen Zach Randolph, uyuşturucu madde taşıdığı gerekçesiyle kamu hizmeti cezası aldı.

Los Angeles kentinde görülen davanın ardından kararı açıklayan mahkeme, ağustos ayında yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 36 yaşındaki basketbolcunun 150 saat kamu hizmeti vermesine hükmetti.

Randolph'un da aralarında bulunduğu üç kişiyi 9 Ağustos'ta takibe alan polis, arkadaşıyla koşarak bir eve gizlenen ünlü basketbolcuyu olay yerindeki kalabalığın tepkisine rağmen gözaltına almıştı. Polisin ifadesine göre, kalabalığın attığı taş ve şişelerle toplam altı araç hasar görürken, herhangi bir emniyet görevlisi yaralanmadı.

2009-10 sezonundan bu yana Memphis forması giyen Randolph, bu yaz Sacramento Kings ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

ETİKETLER
Atlı okçular finali Ankara’da yapacak
Rantie'nin cezası 2 maça indi
Ercan Soydaş: "Bu geçiş sürecini atlatacağız"
Ziraat Bankası'nda sezon öncesi moral yemeği
Ankaragücü'nde taraftar ziyareti: "Rüyada gibiyim"
Halkbank, turnuvaya galibiyet ile başladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿