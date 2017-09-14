Beşiktaş'ta galibiyet coşkusu
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BEŞİKTAŞ'TA GALİBİYET COŞKUSU

Beşiktaş'ta galibiyet coşkusu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlupe eden temsilcimiz Beşiktaş'ta galibiyet soyunma odasında coşkuyla kutlandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlupe eden temsilcimiz Beşiktaş'ta galibiyet soyunma odasında coşkuyla kutlandı.

Siyah Beyazlılarda geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Porto'ya dönen Vincent Aboubakar, Beşiktaş soyunma odasında Babel ve Talisca'yla birlikte galibiyet kutlamalarına eşlik etti. 

Öte yandan Beşiktaş'ın resmi twitter hesabı gol sevinçlerinin fotoğrafını paylaşıp ''harikasınız'' notunu düştü. Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabı ise ''Cenk Tosun ve Babel'in fotoğrafını paylaşıp Cenk Tosun ve Babel bu gece etkileyiciydi değil mi?'' yorumunda bulundu.

Caner Erkin, Adriano, Negredo ve Gökhan Gönül kişisel hesaplarından galibiyet coşkusunu paylaştı.

 

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