EKVADOR'DA, QUİNTEROS DÖNEMİ SONA ERDİ

Ekvador Milli Futbol Takımı'nda Arjantinli teknik direktör Gustavo Quinteros'un görevine son verildi.

Ekvador Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle Quinteros'un görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, Ekvador Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerini çalıştıran Arjantinli Jorge Celico'nun, elemeler boyunca geçici olarak A Takımı'nda görev alacağı da ifade edildi.

2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 16 maç sonunda 20 puan toplayan Ekvador, grubunda 8'inci sırada yer alıyor. İlk 4 takım Rusya'da düzenlenecek organizasyona doğrudan katılma hakkı elde edecek. 5'inci olan takım ise play-off maçlarına çıkacak.

Ekvador, grubun son iki maçında deplasmanda Şili ve evinde Arjantin ile oynayacak.