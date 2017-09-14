Ziraat Bankası'nda sezon öncesi moral yemeği
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ZİRAAT BANKASI'NDA SEZON ÖNCESİ MORAL YEMEĞİ

Ziraat Bankası'nda sezon öncesi moral yemeği

2017-2018 sezonu için çalışmalarını sürdüren Ziraat Bankası Spor Kulübü, sezon öncesi yönetim kurulu üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldiler.

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2017-2018 sezonu için çalışmalarını sürdüren Ziraat Bankası Spor Kulübü, sezon öncesi yönetim kurulu üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldiler.

Düzenlenen yemeğe teknik heyet, sporcular ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Düzenlenen yemekte yönetim kurulu üyeleri takıma olan güvenlerini yineleyerek oyunculara ve teknik heyete sezon öncesi başarı temennisinde bulundular.

Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Özuysal; iyi bir kadroya sahip olduklarını ve belirlenen hedeflere ulaşabilmek adına oyuncularına güvendiğini ifade etti.

Yeni transferler Kurek, Konarski, Kaliberda ve Cacic ile samimi sohbetlerde bulunan Özuysal oyunculara sakatlıksız, başarılı bir sezon geçirmelerini diledi.

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