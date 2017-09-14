"TÜM OYUNCULARIMI ALINLARINDAN ÖPÜYORUM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Porto galibiyeti sonrasında TRT mikrofonlarına yaptığı açıklamada, "gruplara iyi başlamak önemliydi ve biz de galibiyetle başladık" dedi.

Portoya karşı ilk kez galibiyet aldıklarını belirten Güneş, "futbolcularım iyi niyetli ve gayretliydiler. Porto evinde hızlı oynayan ve iyi pas yapan bir ekip. Böyle bir takımı evinde 3 gol atarak yendik. Her geçen gün daha iyiye giden bir takım oluyoruz şeklinde konuştu

"Bugün ben sustum oyuncularım konuştu" şeklinde sözlerini sürdüren Şenol Güneş, "Kazandık ama henüz hiçbir şey için garantisi yok. Kaybetsek de her şey bitmeyecekti ama avantaj oldu. Çekişmeli maçlar olacak. Tüm oyuncularımı alınlarından öpüyorum" dedi.

Şenol Güneş, daha sonra düzenlediği basın toplantısında da, Tosiç'in kendi kalesine attığı golle ilgili olarak, "Dusko Tosic gol atmayı çok seviyor, ama bazen kaleyi karıştırıyor" şeklinde espirili yanıt verdi.