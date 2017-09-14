EuroBasket 2017'de yarı final eşleşmeleri
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EUROBASKET 2017'DE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

EuroBasket 2017'de yarı final eşleşmeleri

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen takımlar ve bu turdaki eşleşmeler belli oldu.

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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen takımlar ve bu turdaki eşleşmeler belli oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayan İspanya, Slovenya, Rusya ve Sırbistan yarı finale yükseldi.

Şampiyonada çeyrek finalde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Almanya-İspanya: 72-84

Slovenya-Letonya: 103-97

Yunanistan-Rusya: 69-74

İtalya-Sırbistan: 67-83

- Yarı final eşleşmeleri

EuroBasket 2017'de yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Organizasyonda bugün ve 15 Eylül Cuma günü yapılacak yarı final karşılaşmaları şöyle:

14 Eylül Perşembe

21.30 İspanya-Slovenya

15 Eylül Cuma

21.30 Rusya-Sırbistan

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