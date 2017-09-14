ANFİELD'DA KAZANAN YOK!

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Liverpool evinde ağırladığı Sevilla ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılamada ilk gol 5. dakikada Ben Yedder'den geldi. Liverpool bu gole 21. dakikada Firmino ile cevap verdi. Ardından Salah 37'de takımını 2-1 öne geçirdi. Mücadelenin 72. dakikasında Sevilla'dan Correa maçın sonucunu belirleyen golü attı: 2-2.

Ayrıca karşılaşmanın 90. dakikasında ev sahibi takımdan Joe Gomez, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonuçla Liverpool ve Sevilla birer puanla sahadan ayrıldı.

Grubun diğer maçında ise Maribor sahasında S. Moskova ile 1-1 berabere kaldı.