DEVLER LİGİ'NDE GÜNÜN SONUÇLARI

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ikinci gününde 8 karşılaşma oynandı.
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma tamamlandı.
G Grubu'nda Beşiktaş, konuk olduğu Porto'yu 3-1 yendi. Gruptaki diğer maçta Leipzig ile Monaco 1-1 berabere kaldı.
Son şampiyon Real Madrid ağırladığı APOEL'i 3-0 yendi. Real Madrid'in gollerini 12 ve 51. (penaltıdan) dakikalarda Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 61. dakikada Sergio Ramos kaydetti.
Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
E Grubu:
Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 2-2
Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Sevilla
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Liverpool
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Spartak Moskova
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Maribor
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
F Grubu:
Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere): 0-4
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya): 2-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Manchester City
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|Shakhtar Donetsk
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Napoli
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
G Grubu:
Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa): 1-1
Porto (Portekiz) - Beşiktaş: 1-3
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Monaco
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Leipzig
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Porto
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
H Grubu:
Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0
Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|Real Madrid
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Tottenham
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Borussia Dortmund
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|APOEL
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0