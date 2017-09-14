Devler Ligi'nde günün sonuçları
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DEVLER LİGİ'NDE GÜNÜN SONUÇLARI

Devler Ligi'nde günün sonuçları

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ikinci gününde 8 karşılaşma oynandı. 

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ikinci gününde 8 karşılaşma oynandı. 

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma tamamlandı.

G Grubu'nda Beşiktaş, konuk olduğu Porto'yu 3-1 yendi. Gruptaki diğer maçta Leipzig ile Monaco 1-1 berabere kaldı.

Son şampiyon Real Madrid ağırladığı APOEL'i 3-0 yendi. Real Madrid'in gollerini 12 ve 51. (penaltıdan) dakikalarda Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 61. dakikada Sergio Ramos kaydetti.

Maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

E Grubu:

Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 2-2 

Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1

Takımlar O G B M A Y Av. P
Sevilla 1 0 1 0 2 2 0 1
Liverpool 1 0 1 0 2 2 0 1
Spartak Moskova 1 0 1 0 1 1 0 1
Maribor 1 0 1 0 1 1 0 1

F Grubu:

Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere): 0-4

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya): 2-1

Takımlar O G B M A Y Av. P
Manchester City 1 1 0 0 4 0 4 3
Shakhtar Donetsk 1 1 0 0 2 1 1 3
Napoli 1 0 0 1 1 2 -1 0
Feyenoord 1 0 0 1 0 4 -4 0

G Grubu:

Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa): 1-1

Porto (Portekiz) - Beşiktaş: 1-3

Takımlar O G B M A Y Av. P
Beşiktaş 1 1 0 0 3 1 2 3
Monaco 1 0 1 0 1 1 0 1
Leipzig 1 0 1 0 1 1 0 1
Porto 1 0 0 1 1 3 -2 0

H Grubu:

Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

Takımlar O G B M A Y Av. P
Real Madrid 1 1 0 0 3 0 3 3
Tottenham 1 1 0 0 3 1 2 3
Borussia Dortmund 1 0 0 1 1 3 -2 0
APOEL 1 0 0 1 0 3 -3 0
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