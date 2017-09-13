Beşiktaş 6. kez kupanın sahibi
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BEŞİKTAŞ 6. KEZ KUPANIN SAHİBİ

Beşiktaş 6. kez kupanın sahibi

Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Mogaz, Beykoz Belediyespor'u 28-26 mağlup etti.

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Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Mogaz, Beykoz Belediyespor'u 28-26 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreni sonrasında siyah-beyazlılar 6. kez kazandığı kupayı Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu ve Başkan Vekili Adem Ceylan'ın elinden aldı.

Hentbol: Erkekler Süper Kupa Finali

Beşiktaş Mogaz: 28 - Beykoz Belediyespor: 26

Siyah-beyazlılar 6. kez kupanın sahibi oldu

Salon: THF

Hakemler: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz

Beşiktaş Mogaz: Hendawy (Taner Günay), Vrazalic 11, Pribak 2, Krsmancic 2, Tolga Özbahar 1, Nuic 4, Ramazan Döne 2, Buljubasic, Radojkovic 4, Onur Ersin, Mehmet Demirezen, Tomic 2

Beykoz Belediyespor: Burak Turan (Gökhan Şanlı-Murat Varlı), Alp Eren Pektaş 3, Arapovic, Okan Yalçıner, Nadri 6, Ömer Güldal 3, Çağlayan Öztürk 3, Ömer Mercan, Yakup Yaşar Simsar 4, Askari 5, Ozan Erdoğan, Ümit Kırkayak 1, Volkan Çalışkan 1, Refik Tuğyan

İlk yarı: 12-14

İki dakika cezası alanlar: Alp Eren Pektaş (3), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyespor), Tolga Özbahar, Ramazan Döne, Buljubasic (Beşiktaş Mogaz)

Diskalifiye: Burak Turan, Alp Eren Pektaş (Beykoz Belediyespor)

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