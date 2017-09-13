BEŞİKTAŞ 6. KEZ KUPANIN SAHİBİ

Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Mogaz, Beykoz Belediyespor'u 28-26 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreni sonrasında siyah-beyazlılar 6. kez kazandığı kupayı Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu ve Başkan Vekili Adem Ceylan'ın elinden aldı.
Hentbol: Erkekler Süper Kupa Finali
Beşiktaş Mogaz: 28 - Beykoz Belediyespor: 26
Siyah-beyazlılar 6. kez kupanın sahibi oldu
Salon: THF
Hakemler: Kürşad Erdoğan, İbrahim Özdeniz
Beşiktaş Mogaz: Hendawy (Taner Günay), Vrazalic 11, Pribak 2, Krsmancic 2, Tolga Özbahar 1, Nuic 4, Ramazan Döne 2, Buljubasic, Radojkovic 4, Onur Ersin, Mehmet Demirezen, Tomic 2
Beykoz Belediyespor: Burak Turan (Gökhan Şanlı-Murat Varlı), Alp Eren Pektaş 3, Arapovic, Okan Yalçıner, Nadri 6, Ömer Güldal 3, Çağlayan Öztürk 3, Ömer Mercan, Yakup Yaşar Simsar 4, Askari 5, Ozan Erdoğan, Ümit Kırkayak 1, Volkan Çalışkan 1, Refik Tuğyan
İlk yarı: 12-14
İki dakika cezası alanlar: Alp Eren Pektaş (3), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyespor), Tolga Özbahar, Ramazan Döne, Buljubasic (Beşiktaş Mogaz)
Diskalifiye: Burak Turan, Alp Eren Pektaş (Beykoz Belediyespor)