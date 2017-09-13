IOC, Olimpiyat Oyunları'nın ev sahiplerini açıkladı
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IOC, OLİMPİYAT OYUNLARI'NIN EV SAHİPLERİNİ AÇIKLADI

IOC, Olimpiyat Oyunları'nın ev sahiplerini açıkladı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliğini 2024'te Paris, 2028'de Los Angeles'ın yapacağını açıkladı.

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliğini 2024'te Paris, 2028'de Los Angeles'ın yapacağını açıkladı.

IOC'den yapılan açıklamada, Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 2024'te Fransa'nın başkenti Paris, 2028'de ise ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Peru'nun başkenti Lima'da yapılan toplantıda konuşan IOC Başkanı Thomas Bach, "Paris 2024 ve Los Angeles 2028'i tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Paris (1900 ile 1924) ve Los Angeles (1932 ile 1984) daha önce ikişer kez Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı.

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