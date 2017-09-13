AZİZ YILDIRIM'DAN HAKAN DİNÇAY'A VEDA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, vefat eden kulüp asbaşkanı ve voleybol şubesi yöneticisi Hakan Dinçay için bir yazı kaleme aldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan yazısında Aziz Yıldırım, yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Yıldırım, yazısında şu ifadelere verdi:

"Uzun yıllar birlikte kol kola yürüdüğüm, mutlu ve mutsuz günlerimizde bir an olsun yanımızdan ayrılmamış, kulübümüze birçok alanda yaptığı katkının yanı sıra, özellikle voleybol şubemizin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olan, yönetim kurulu üyemiz, mesai arkadaşım, değerli kardeşim Hakan Dinçay’ı kaybetmemizin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Hayatının önemli bir bölümünü Fenerbahçe mesaisiyle geçirmiş, yaptığı hizmetler hiçbir zaman unutulmayacak olan kardeşim Hakan Dinçay’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet olsun Hakan Dinçay."