GÖZÜNÜ ALTIN MADALYAYA DİKTİ

Dünya Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda bir altın, iki gümüş madalya kazanan 16 yaşındaki milli sporcu Muhammet Emin Bay, gelecek yıl Sırbistan'da düzenlenecek şampiyonada altın madalya kazanmak istiyor.

Geçen yıl katıldığı şampiyonalarda, dünya üçüncülüğü ve dördüncülüğü elde eden Muhammet Emin, en son Rusya'nın Tomsk kentinde düzenlenen Dünya Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 1500 ve 800 metre su üstü yarışlarında iki gümüş madalya kazandı.

Milli yüzücü, şampiyonanın son gününde ise katıldığı 6 bin metre açık su yarışlarında birinciliği elde ederek, altın madalyanın sahibi oldu.

Müsabakanın sonunda İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmenin gururunu yaşayan genç sporcu, gelecek yıl Sırbistan'da düzenlenecek Büyükler Paletli Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına ilk altın madalyayı kazanmak istiyor.

Muhammet Emin, spor hayatına annesinin tavsiyesi üzerine 5 yıl önce başladığını belirtti.

Antrenörlerinin kendisiyle çok fazla ilgilendiğini aktaran Muhammet, "Onların sayesinde bugünlere gelebildik. Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki tesiste spora başladıktan sonra paletli yüzmede de kendimi geliştirdim. Daha sonra katıldığım müsabakalardan madalyalar kazanmaya başladım, Türkiye rekorları kırdım." diye konuştu.

Geçen yıl dünya üçüncülüğü ve dördüncülüğü elde ettiğini anımsatan Muhammet Emin, çok zorlu süreçlerden geçmesine rağmen başarının tesadüf olmadığını herkese gösterdiğini dile getirdi.

Muhammet Emin Bay, milli takıma geçen yıl girdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Aileme ve antrenörüme söz verdim. Rusya'daki şampiyonada altın madalya kazarak İstiklal Marşı'nı okutmak istiyordum. Dünya şampiyonasında 800-1500 metrede dünya ikincisi oldum. Çok zor rakiplerim vardı. Sonraki gün 6 bin metre açık su yarışında da dünya şampiyonu oldum. Zorlandım ancak sonuç olarak madalyayı da aldım."

Altın madalya kazanmanın gururunu yaşadığını vurgulayan milli sporcu, aynı başarıyı önümüzdeki yıllarda yapılacak şampiyonalarda da sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.