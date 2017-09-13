Crystal Palace, Hodgson ile anlaştı
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CRYSTAL PALACE, HODGSON İLE ANLAŞTI

Crystal Palace, Hodgson ile anlaştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, 70 yaşındaki teknik direktör Roy Hodgson ile iki yıllığına anlaştı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, 70 yaşındaki teknik direktör Roy Hodgson ile iki yıllığına anlaştı.

Crystal Palace Kulübünden yapılan açıklamada, İngiliz teknik adamla iki yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Tecrübeli çalıştırıcı Hodgson, İngiltere A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Inter, Liverpool ve Kopenhag gibi kulüplerde de teknik direktör olarak görev almıştı.

İngiliz ekibi, 4 haftası geride kalan ligde gol atamadan tüm maçlarını kaybetmişti. Bu nedenle Cyrstal Palace, sezona başladığı Hollandalı teknik direktör Frank de Boer ile dün yollarını ayırmıştı.

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