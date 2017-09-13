TÜRKİYE, KENYA'YI RAHAT GEÇTİ

Slovenya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Kenya'yı 4-0 yendi.

Başkent Ljubljana'da düzenlenen şampiyonada Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Kenya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, müsabakayı 15-6, 15-5, 15-12 ve 15-11'lik setlerle 4-0 kazanarak ikinci galibiyetini aldı.

Milliler dördüncü maçını, 14 Eylül Perşembe günü TSİ 21.00’de Japonya ile yapacak.

Öte yandan, Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB), ileride hayata geçirmeyi planladığı bazı kuralları bu şampiyonada test ediyor. Bu kurallara göre 4 set alan takım, maçı kazanıyor. Bir set kazanmak için 15 sayıya ulaşan takımın, 2 fark yapması gerekiyor.