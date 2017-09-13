Hentbolda Süper Kupa sahibini buluyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

HENTBOLDA SÜPER KUPA SAHİBİNİ BULUYOR

Hentbolda Süper Kupa sahibini buluyor

Erkekler hentbolda Süper Kupa'nın sahibi 13 Eylül Çarşamba günü Ankara'da belli olacak.

271 Okunma

Erkekler hentbolda Süper Kupa'nın sahibi 13 Eylül Çarşamba günü Ankara'da belli olacak.

Kupanın 8. finalinde Beşiktaş Mogaz ile Beykoz Belediyespor karşı karşıya gelecek. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş Mogaz, 2010 yılından bu yana oynanan kupada daha önce 7 kez final oynadı. Siyah-beyazlılar kupayı 5 kez müzesine götürmeyi başardı.

Beykoz Belediyespor ise tarihinde ilk kez Süper Kupa finalinde mücadele edecek.

Süper Kupa'yı daha önce Beşiktaş Mogaz 5, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ve Maliye Milli Piyango ise birer kez kazanmıştı.

ETİKETLER
Kupada 3. tur programı belli oldu
Ankaragücü'nde pas ve taktik çalışması günü
Osmanlıspor'da tatlı yendi, tatlı konuşuldu!
Ankara'da 76 "alkollü" maça alınmadı!
Ziraat Bankası, beğeni topladı
Eren Bülbül Uluslararası Voleybol Turnuvası başlıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿