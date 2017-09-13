Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
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FENERBAHÇE, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta Fenerbahçe'nin, saha olayları nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yanı sıra, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasındaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçındaki talimatlara aykırı hareket, Gençlerbirliği ise Trabzonspor karşılaşmasında 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edilen diğer kulüpler oldu.

TFF 1. Lig'de de MKE Ankaragücü Antrenörü Osman Zeki Korkmaz, Altınordu futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt ve Akın Çorap Giresunspor, çeşitli disiplin ihlallerinden dolayı PFDK'ya gönderildi.

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