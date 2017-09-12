Dirk Kuyt, Van Persie'yi uyardı
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DİRK KUYT, VAN PERSİE'Yİ UYARDI

Dirk Kuyt, Van Persie'yi uyardı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Dirk Kuyt, performansı tartışılan Robin van Persie'ye uyarıda bulundu.

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Dirk Kuyt, performansı tartışılan Robin van Persie'ye uyarıda bulundu.

Hollanda'da yayınlanan bir televizyon programında konuşan Dirk Kuyt, "Feyenoord'a geldiğimde, Fenerbahçe'de kazandığımın 10'da 1'ini alacağımı biliyordum. Yine de Feyenoord'u seçtim, çünkü, bir hedefim vardı" ifadelerini kullandı.

Van Persie'nin değerli bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Kuyt, "Onun gibi oyuncularla antrenman yapmak bile değerlidir. Van Persie, Feyenoord'a geldiğinde herkes ondan en az 25 gol bekleyecek. Boynunda bir sürü beklenti asılı olacak ve bunu çözebilmek için başarılı olması gerekecek" dedi. 

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