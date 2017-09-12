Atiker Konyaspor, Fransa'ya gitti
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ATİKER KONYASPOR, FRANSA'YA GİTTİ

Atiker Konyaspor, Fransa'ya gitti

Atiker Konyaspor, 14 Eylül Perşembe günü Olympique Marsilya ile deplasmanda oynanacağı maç için Konya'dan ayrıldı.

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Atiker Konyaspor, 14 Eylül Perşembe günü Olympique Marsilya ile deplasmanda oynanacağı maç için Konya'dan ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi grup maçında karşılaşacağı Olympique Marsilya için Konya Havalimanı'na geldi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başında zor geçecek bir müsabakaya gittiklerini belirtti.

Olympique Marsilya maçının kendileri için önemli bir sınav olacağını ifade eden Akçay, "Kendimizi test etme açısından önemli bir maç. Sezon başından bu tarafa toparlanmaya çalışıyoruz. Transferlerimizi ve eski oyuncularımızı bir araya getirerek yeni bir takım oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu maç, yol almamızı kısaltacak veya kendimizi daha farklı açılardan görmemizi sağlayacak bir karşılaşma. Umarım düşündüğümüz gibi gelişir. Beklentimiz iyi bir futbol oynamak." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekip, açıklamanın ardından, 20 futbolcunun katıldığı kafileyle Marsilya'ya hareket etti.
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