Monaco'dan Beşiktaş maçıyla ilgili flaş karar
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MONACO'DAN BEŞİKTAŞ MAÇIYLA İLGİLİ FLAŞ KARAR

Monaco'dan Beşiktaş maçıyla ilgili flaş karar

Fransa'nın Monaco Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile İstanbul'da yapacakları maça taraftarını getirmeme kararı aldı.

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Fransa'nın Monaco Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile İstanbul'da yapacakları maça taraftarını getirmeme kararı aldı.

Monaco Kulübünden yapılan açıklamada, 1 Kasım'da Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta mücadelesi öncesi taraftarlar için İstanbul'a tur düzenlenmeyeceği duyuruldu.

Beşiktaş Kulübünden deplasman tribünü açılmasının talep edilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, Monaco taraftarlarına kendi imkanlarıyla karşılaşmayı izlemeye gitmemeleri önerildi.

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