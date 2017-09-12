Özbek'ten yabancı oyuncu sayısı tepkisi
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ÖZBEK'TEN YABANCI OYUNCU SAYISI TEPKİSİ

Özbek'ten yabancı oyuncu sayısı tepkisi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yabancı oyuncu sınırlaması kuralını eleştirerek, "Benim Galatasaray başkanı olarak düşüncem böyle bir yasağın olmaması" dedi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yabancı oyuncu sınırlaması kuralını eleştirerek, "Benim Galatasaray başkanı olarak düşüncem böyle bir yasağın olmaması" dedi.

İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, sistemin sık sık değişmesinin her zaman fayda getirmeyeceğini ifade etti.

Başkan Özbek, yabancı oyuncu sınırı ile ilgili düzenlemenin Kulüpler Birliği'nin de gündemine geleceğini belirterek, "Maksadımız ne Türk futbolu zarar görsün, ne de kulüpler zor durumda kalsın" dedi.

Dursun Özbek, Galatasaray'ın Antalya karşısındaki puan kaybını da değerlendirdi.

Özbek, "Bu tip yol kazaları olabilir. Önemli olan 34'üncü haftada zirvede olmak" ifadelerini kullandı.

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