GAZİANTEPSPOR'UN KALESİ DÜŞTÜ

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, geride kalan haftalarda kalesinde 10 gole engel olamayarak "ligin en fazla gol yiyen takımı" haline geldi.

Geçen sezon Süper Lig'e veden Gaziantep ekibi, TFF 1. Lig'de de sıkıntılı günler yaşıyor. Geçen yılki kadrosu büyük oranda dağılan, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen kırmızı-siyahlı ekip, alt yapıdan gelen oyuncularla lige tutunmaya çalışıyor.

Bu sezon geride kalan 4 maçta tek galibiyeti bulunan, kalan 3 maçta da mağlubiyet yaşayan Gaziantepspor, geride kalan haftalarda kalesini korumakta güçlük çekti. Geride kalan 4 haftada kalesinde 10 gole engel olamayan Gaziantepspor, bu süreçte rakip fileleri ise 3 kez havalandırdı.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bünyamin Süral, kulüp olarak kısıtlı imkanlarla ayakta kalabilme mücadelesi verdiklerini söyledi.

Sahada verdikleri mücadeleci ruhtan dolayı tüm oyuncularını tebrik eden Süral, takımın kalesinde çok gol görmesiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Geride kalan haftalarda yediğimiz gollerin çoğu kaleci hatasından kaynaklandı. Dün Adana Demirspor deplasmanındaki goller de ortada. İyi mücadele ediyoruz ama kaleci hatasını çözemiyoruz. Oyunda verdiğiniz mücadele önemli ama kaleyi sağlamlaştıramadığınız zaman puan veya puanlar almanız da zor oluyor. O yüzden bu konuda biraz daha çalışıp eksikliğimizi gidermeye çalışacağız."