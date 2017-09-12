"KİMSE KİMSENİN GELECEĞİNİ İPOTEK ALTINA ALMAMALI"

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'un başkanı Remzi Boncuk, "Biz geçmişin borcunu ödüyoruz. Kimse kimsenin geleceğini ipotek altına almamalı. Bu sadece bizim kulüpte değil bütün kulüplerde olan bir durum." dedi.

Boncuk, bir kafede düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kulübün devre arasından bu yana transfer yasağının olduğunu hatırlatarak, ilk etapta bu yasağı kaldırmak için girişimlerde bulunduklarını ve sonuç aldıklarını kaydetti.

Kulübün, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda birçok dosyalarının olduğunu ifade eden Boncuk, şöyle konuştu:

"FIFA'da transfer yasağımız vardı. Girişimlerimizle 28 Temmuz'da transfer yasağını kaldırdık. Takımımızın transfere ihtiyacı vardı. Bu süreçte de Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda transfere engel bir borç listesi vardı. Bunların halledilmesi ve bunun için de kaynak oluşturulması gerekiyordu. Bu miktar 12 milyon lira civarındaydı. Ulusal kulüp lisansını çıkartmak için bir önceki yıldan sarkan borçları ödememiz gerekiyordu. Ulusal kulüp lisansını alabilmek için Khalifa Jabbie ve Abdurrahman Dereli'ye olan borcu ödedik ve ulusal kulüp lisansını bu şekilde aldık. Eğer bunu alamasaydık lige eksi puanla başlayabilirdik. Daha sonra da bilindiği üzere sezon başladı. Hep birlikte kulüpte her manada neler yapılabilir bunun üzerinde çalıştık. Uyuşmazlık Çözüm Kurulundaki dosyalar için çalışmalara başladık. Bazı oyuncularla belki 20 sefer görüşüldü. 2 aylık süreçte ulusal kulüp lisansının alınmasının yanında bu kuruldaki 24 dosyayı kapattık ve transfer tahtasını açarak takıma 5 oyuncu aldık. Bu dosyalar kapatılırken de sadece 740 bin lira banka kredisi kullandık. Yani bir borçla başka bir borcu kapatma şeklinde olmadı bu işlem. O yüzden de kulüp için çok iyi olduğunu düşünüyorum."

- "Transfere harcadığımız para 550 bin avro civarında."

Boncuk, yapılan transferlerin karlı olduğunu ve büyük paralar ödenmediğini söyledi.

Kulübün geçmişteki borçlardan dolayı zor durumda olduğunun altını çizen Boncuk, şunları dile getirdi:

"5 oyuncu için toplam 550 bin avro harcadık. Geçmişin borcunu ödüyoruz. Kimse kimsenin geleceğini ipotek altına almamalı. Bu sadece bizim kulüpte değil bütün kulüplerde olan bir durum. Bütçe, harcama kararları, transferlerin doğru yapılması çok önemli. İşin bütçe kısmında kimsenin macera aramaması lazım. Bu sene yaptığımız transferlerde 2 noktaya dikkat ettik. İlki teknik ekibin görüşleri diğer kısmı ise maliyeti. Transferlerimiz fiyat kalite endeksine göre oldukça iyi. Bu transferlerin katkısının ne olacağını zaman gösterecek. Neticede bir futbolcuyu alırken geçmişteki başarısına bakıyorsunuz."